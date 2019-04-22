Почти 20 человек задержаны в Ивановской области за обналичивание маткапитала

22.04.19 11:21

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов в Ивановской области задержали 17 человек, подозреваемых в незаконном обналичивании средств материнского капитала, сообщается на сайте МВД РФ.

"Сотрудниками (...) УМВД России по Ивановской области совместно с региональным УФСБ России пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании средств материнского капитала", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 годы граждане, воспитывающих детей и имеющие право на господдержку, заключали фиктивные договоры с риелторским агентством о получении финансового займа якобы на улучшение жилищных условий. Впоследствии подложные документы предоставлялись в Пенсионный фонд с заявлениями о выплате средств маткапитала для погашения несуществующего кредита.

Незаконно полученные выплаты обналичивались. Представители фирмы получали от 150 до 250 тыс. рублей с каждой сделки.

По данному факту следователи УМВД по Ивановской области возбудили 14 уголовных дел по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, которые соединены в одно производство.

По данному делу задержано 17 подозреваемых: трое риелторов и 14 женщин - получателей материнского капитала. Ущерб от их противоправной деятельности превысил 5 млн рублей. С задержанных взята подписка о невыезде. На имущество сотрудников риелторского агентства на сумму более 15 млн рублей наложен арест.