Зимник Нарьян-Мар - Усинск закрыли раньше обычного из-за потепления

22.04.19 11:24

© РИА Новости. Владимир Смирнов

22 апреля. Interfax-Russia.ru - В Ненецком автономном округе (НАО) завершились работы по содержанию главного зимника региона - Нарьян-Мар - Усинск - в связи с установившимися положительными температурами, сообщает пресс-служба окружной администрации в понедельник.

"Согласно условиям трехлетнего контракта, который истекает в этом году, при благоприятных погодных условиях зимник Нарьян-Мар - Усинск должен был работать до 25 апреля. Временная автодорога в этом сезоне открылась 29 декабря, за сезон по нему проехали более 2,5 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, основным подрядчиком строительства зимней автодороги Нарьян-Мар - Усинск в 2018-2019 году выступил ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой". На строительство временной трассы из окружной казны направлено 12,6 млн рублей, еще 84 млн рублей НАО выделил на ее содержание.

В релизе уточняется, что в целом движение по зимним автодорогам на территории НАО будет продолжено до вступления в силу приказа департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО "О запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненецкого автономного округа". Как пояснили в ведомстве, решение о закрытии зимних дорог в округе принимается ежегодно в целях сохранения целостности оленьих пастбищ.

В прошлом году зимники в НАО закрылись 26 апреля.