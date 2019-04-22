Избежать банкротства: "ГАЗ" попросил у государства почти 30 млрд рублей
  
Беспрецедентные меры не помогли: частичное подтопление сибайского карьера не остановило тление руды
   
В масштабах страны: реновацию жилья могут провести по всей стране
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
22.04.19 11:27

Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года

© РИА Новости. Евгений Биятов
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Свыше 20 тысяч ипотечных договоров зарегистрировано в Москве по итогам первого квартала текущего года, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

Там отметили, что число ипотечных сделок выросло на 26% в годовом выражении. В прошлом году за первый квартал зарегистрировали только 16 тысяч сделок.

В ведомстве отмечают, что март увеличил показатели февраля на 12%: 7 838 против 7 001. Показатель также был на 18% больше, чем годом ранее - 6 662 договора.

"На протяжении всего 2018 года мы наблюдали прямую зависимость количества ипотечных сделок от колебаний ключевой ставки ЦБ РФ. Наиболее ярким в этом отношении стал октябрь, когда число покупателей, взявших кредит на покупку квартиры, достигло абсолютного максимума - 10 061 договор по ипотеке. Тогда всплеск был вызван сентябрьским изменением уровня ставки с 7,25% до 7,5%", - прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"Последующее повышение в декабре до 7,75% плюс традиционно низкая сезонная активность потребителей в январе также спровоцировали ответную реакцию рынка - число зарегистрированных ипотек сократилось на 40%. Тенденция снижения в среднем на 5% продолжилась и по России: в первом квартале 2019 года. Но, не в Москве. Количество заключенных в столице ипотечных сделок в январе-марте текущего года увеличилось более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечает И.Майданов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.04.19 11:16
Столичные СИЗО удалось разгрузить за счет домашних арестов - омбудсмен
.
  22.04.19 11:06
Особняк из "Мастера и Маргариты" отреставрируют до конца года
.
  19.04.19 19:06
Владельца банка "Югра" отправили под домашний арест
.
  19.04.19 11:23
Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве
.
  19.04.19 11:12
В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры
.
  19.04.19 11:10
Все застройщики Москвы подали заявки на получение эскроу
.
  19.04.19 09:04
Суд отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи
.
  19.04.19 08:38
Бригада медиков доставила Дмитрия Быкова самолетом в Москву
.
  19.04.19 08:31
Военную технику для Парада Победы перебазируют в Москву
.
  18.04.19 14:28
Репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля, 4 и 7 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket