Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года

22.04.19 11:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Свыше 20 тысяч ипотечных договоров зарегистрировано в Москве по итогам первого квартала текущего года, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

Там отметили, что число ипотечных сделок выросло на 26% в годовом выражении. В прошлом году за первый квартал зарегистрировали только 16 тысяч сделок.

В ведомстве отмечают, что март увеличил показатели февраля на 12%: 7 838 против 7 001. Показатель также был на 18% больше, чем годом ранее - 6 662 договора.

"На протяжении всего 2018 года мы наблюдали прямую зависимость количества ипотечных сделок от колебаний ключевой ставки ЦБ РФ. Наиболее ярким в этом отношении стал октябрь, когда число покупателей, взявших кредит на покупку квартиры, достигло абсолютного максимума - 10 061 договор по ипотеке. Тогда всплеск был вызван сентябрьским изменением уровня ставки с 7,25% до 7,5%", - прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"Последующее повышение в декабре до 7,75% плюс традиционно низкая сезонная активность потребителей в январе также спровоцировали ответную реакцию рынка - число зарегистрированных ипотек сократилось на 40%. Тенденция снижения в среднем на 5% продолжилась и по России: в первом квартале 2019 года. Но, не в Москве. Количество заключенных в столице ипотечных сделок в январе-марте текущего года увеличилось более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечает И.Майданов.