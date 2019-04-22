Smartavia открыла рейс из Петербурга в Ростов-на-Дону

22.04.19 11:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Smartavia (новый бренд "Нордавиа") начала выполнять регулярный рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы ростовского аэропорта "Платов".

Рейс будет выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям - на самолетах Boeing-737.

"Появление нового перевозчика по направлению Ростов - Санкт-Петербург очень важно для нас, так как в структуре пассажирских перевозок по России Санкт-Петербург стабильно занимает второе место после Москвы", - отметил исполнительный директор аэропорта "Платов" Александр Серов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Нордавиа" базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, самолетный парк состоит из 11 среднемагистральных Boeing-737. По итогам 2018 года компания перевезла почти 1,2 млн пассажиров, войдя в двадцатку крупнейших авиакомпаний РФ. Бенефициаром является бизнесмен Сергей Кузнецов (через холдинг Sky Invest), часть акций - у менеджеров перевозчика.

Как сообщалось, аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов с 7 декабря 2017 года. Старый аэропорт Ростова-на-Дону закрыт с 1 марта 2018 года. Территорию старого аэропорта предполагается со временем интегрировать в городскую застройку.

Аэропортовый комплекс "Платов" впервые в РФ был построен "с нуля" частным инвестором - ГК "Ренова". Общий объем финансирования проекта составил 47 млрд рублей.