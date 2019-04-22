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22.04.19 11:32

Первый в России регбийный стадион открылся в Красноярске

© РИА Новости. Максим Богодвид
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие первого в России регбийного стадиона "Авангард" состоялось в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства спорта края.

"Реконструкция стадиона "Авангард" продолжалась два года. После модернизации спортивный комплекс приобрел статус Регионального центра по регби. Игровое поле теперь также соответствует стандартам Международного совета регби (World Rugby), это значит, что "Авангард" может принимать матчи самого высокого уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в спорткомплексе появилась новая зрительская трибуна с подтрибунными помещениями, устроены два поля с искусственным и натуральным покрытием.

Арена станет домашней для красноярского регбийного клуба "Красный Яр".

Сразу после открытия на обновленном стадионе прошел полуфинал европейского турнира "Континентальный Щит", где красноярцы одержали победу над румынским клубом "Тимишоара" со счетом 40:32.

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