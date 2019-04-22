Роспотребнадзор выдал рекомендации по выбору куличей и яиц на Пасху

22.04.19 11:40

© РИА Новости. Нина Зотина

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор призывает тщательно выбирать продукты для пасхального стола, особое внимание уделить готовым куличам.

"При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

С осторожностью следует подходить к выбору яиц, добавили в пресс-службе.

"При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли - с рук и автомашин", - рекомендует Роспотребнадзор.

Ведомство также рекомендует использовать разрешенные пищевые красители для яиц.

"Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей", - отмечается в сообщении.