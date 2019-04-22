Более 70 жителей Архангельской области отравились спиртосодержащей продукцией с начала года

22.04.19 11:55

© РИА Новости. Юрий Лашов

22 апреля. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области за первый квартал текущего года было зарегистрировано 160 случаев острых отравлений от употребления спиртосодержащей продукции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель составил 14,4 на 100 тыс. населения, что в 1,1 раз ниже данных за аналогичный период 2018 года (15.5).

"По характеру отравлений от употребления спиртосодержащей продукции за 1 квартал 2019 года было зарегистрировано 152 индивидуальных случая, в том числе 71 с летальным исходом, и 4 групповых случая (количество отравившихся - 8 человек), все исходы благополучные", - говорится в сообщении ведомства.

Половина отравлений произошла от употребления этанола, в 49% случаев установить вид спирта, ставшего причиной отравлений, не удалось, в 0,6% случаев жители региона отравились метанолом.

"Наибольшее количество случаев отравлений от употребления спиртосодержащей продукции было зарегистрировано среди лиц возрастом 50-59 лет (20%) и 40-49 лет (19%)", - отмечает Роспотребнадзор.

В ведомстве добавили, что все случаи отравлений были случайными.