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22.04.19 11:55
Более 70 жителей Архангельской области отравились спиртосодержащей продукцией с начала года
Показатель составил 14,4 на 100 тыс. населения, что в 1,1 раз ниже данных за аналогичный период 2018 года (15.5).
"По характеру отравлений от употребления спиртосодержащей продукции за 1 квартал 2019 года было зарегистрировано 152 индивидуальных случая, в том числе 71 с летальным исходом, и 4 групповых случая (количество отравившихся - 8 человек), все исходы благополучные", - говорится в сообщении ведомства.
Половина отравлений произошла от употребления этанола, в 49% случаев установить вид спирта, ставшего причиной отравлений, не удалось, в 0,6% случаев жители региона отравились метанолом.
"Наибольшее количество случаев отравлений от употребления спиртосодержащей продукции было зарегистрировано среди лиц возрастом 50-59 лет (20%) и 40-49 лет (19%)", - отмечает Роспотребнадзор.
В ведомстве добавили, что все случаи отравлений были случайными.
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