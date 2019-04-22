Гигантскую яичницу из 7 тыс. яиц приготовят на фестивале под Смоленском

22.04.19 11:57

© РИА Новости. Антон Вергун

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый в Смоленской области гастрономический фестиваль "СметаниноFEST" пройдет 19 мая, сообщается на инвестпортале региона.

Мероприятие состоится в деревне Сметанино в 30 км от Смоленска. Гости фестиваля смогут не только отведать популярные блюда кухонь мира, но и научиться их готовить.

Главным событием "СметаниноFEST" станет приготовление самой большой яичницы в стране. В режиме реального времени гости праздника разобьют 7 тыс. яиц на 2-тонную сковороду. Чудо-яичницу внесут в Книгу рекордов России.

Участники туристического кластера региона презентуют гостям фестиваля книгу рецептов смоленской кухни, составленную на основе старинных кулинарных записей из разных районов области под интригующими названиями: кулага, кулеш, крупеня, тюря, ладки, черный смоленский пирог, смоленские отлученцы. Посетители смогут попробовать некоторые из них.

"Территория фестиваля всего на один день превратится в огромный центр активного досуга для всей семьи. Здесь будет интересно и детям, и взрослым. Для гостей будет работать фуд-корт, зоны семейных развлечений, детские игровые зоны, ярмарка с участием смоленских производителей", - говорится в сообщении.

Изюминкой праздника станут зоны интеллектуального отдыха. В частности, здесь можно будет сыграть в "мозгобойню" и освоить азы молекулярной кухни. Также в программе фестиваля кулинарные и творческие мастер-классы, представления уличных театров, тематические лектории и яркое музыкальное шоу.

По мнению организаторов, "СметаниноFEST" станет не просто хорошей традицией и самым эффектным и красочным событием весны, но и будет способствовать развитию гастрономического экотуризма в регионе и стране.

Деревня Сметанино находится на автодороге Р-120. Весь день 19 мая будет организовано расширенное автобусное сообщение. Вход на фестиваль свободный.