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22.04.19 12:15

Гидрометцентр: в Москве наступила настоящая весна

© РИА Новости. Максим Блинов
22 апреля. Interfax-Russia.ru - По-настоящему весенняя погода в центре Европейской России и в Московском регионе в частности прогнозируется минимум до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ответ на так долго задаваемый вопрос о наступлении весны, наконец, можно дать совершенно определенно: весна наступила. Ночные температуры положительные, в ближайшие ночи в Москве от 8 до 10 градусов, а днем показатели ласкают слух: около 20. Конечно, это настоящая весна", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, в понедельник и вторник в Москве будет от +17 до +20, со среды - выше 20-градусной отметки, а в субботу - до +22. Он отметил, что тепло в ближайшее время из региона не уйдет: над Европейской Россией установился мощный антициклон, который и принес положительные температурные аномалии, и его влияние будет ощущаться в Москве минимум до воскресенья. Осадков не ожидается до субботы, в первый день выходных местами может пройти слабый дождь на фоне солнечной и теплой погоды.

Р.Вильфанд добавил, что такой продолжительный период апрельского тепла бывает в центре Европейской России нечасто - раз в двадцать лет.

Влияние антициклона начнет распространяться и на юг. Если сейчас в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и северокавказских республиках холодно, то в ближайшее время там потеплеет, сказал Р.Вильфанд.

Тем не менее, уже сейчас метеорологи предполагают, что к воскресенью или началу следующей недели погодный режим в Москве может измениться.

"Известен еще один закон: все-таки после очень теплой погоды наступает похолодание. Но когда оно произойдет, мы сообщим дополнительно", - сказал собеседник агентства.

Неделю назад в интервью "Интерфаксу" Р.Вильфанд пообещал москвичам весеннее тепло ближе к концу апреля.

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