Воробьев поручил привести Подмосковье в порядок до 1 мая

22.04.19 12:19

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил организацию областного субботника, который прошел 20 апреля, и поручил завершить уборку территорий в течение недели.

"Хочу начать со слов благодарности нашим жителям, которые вышли на субботник, организаторам, которые обеспечили всем необходимым для того, чтобы привести в порядок после зимнего сезона наши города и поселки", - сказал А.Воробьёв на совещании с руководящим составом областного правительства.

Губернатор подчеркнул, что порядок должен быть наведен на всей территории каждого муниципалитета до начала мая.

"Работа техники должна быть максимально эффективна - поливать, чистить улицы нужно не только в центре городов, но и на окраинах. Жители просят обратить внимание на все без исключения дворы. До майских праздников есть еще ударная неделя", - цитирует А.Воробьева пресс-служба главы региона.

Как сообщалось, в ходе субботника 20 апреля было убрано 87 общественных территорий и вывезено 490 тыс. куб. м. Всего в мероприятиях приняли участие более 768 тыс. человек.