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22.04.19 12:30
Военные памятники в Подмосковье возьмут под круглосуточную охрану
"С 30 апреля по 12 мая будем брать под круглосуточную физическую охрану монументы воинской славы, памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Таких у нас 1628 на территории Московской области", - сказал И.Платонов журналистам.
Он уточнил, что в настоящий момент этот вопрос прорабатывается с муниципальными администрациями.
"Поскольку сил и средств полиции для обеспечения этой задачи не хватает, будем задействовать частные охранные организации, ДМД (добровольные молодежные дружины - ИФ) и казачества", - уточнил И.Платонов.
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