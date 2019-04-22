Военные памятники в Подмосковье возьмут под круглосуточную охрану

22.04.19 12:30

© РИА Новости. Александр Вильф

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Более полутора тысяч военных памятников в Подмосковье возьмут под круглосуточную охрану, сказал заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области Игорь Платонов в понедельник.

"С 30 апреля по 12 мая будем брать под круглосуточную физическую охрану монументы воинской славы, памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Таких у нас 1628 на территории Московской области", - сказал И.Платонов журналистам.

Он уточнил, что в настоящий момент этот вопрос прорабатывается с муниципальными администрациями.

"Поскольку сил и средств полиции для обеспечения этой задачи не хватает, будем задействовать частные охранные организации, ДМД (добровольные молодежные дружины - ИФ) и казачества", - уточнил И.Платонов.