Власти Крыма не ждут изменений от победы Зеленского на украинских выборах

22.04.19 12:38

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Внешняя политика Украины вряд ли изменится после избрания президентом Владимира Зеленского, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"Участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами. Политика Киева, в том числе, внешняя, определяется далеко от берегов Днепра. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться", - написал С.Аксенов в понедельник на своей странице в фейсбуке.

Поражение Петра Порошенко на выборах С.Аксенов назвал ударом по "идейным основам майданной власти" и крахом политического курса, заданного в 2014 году. "По сути, люди проголосовали против продолжения войны, против русофобии и бандеризации, (...) и не оценили пресловутый "безвиз" (...) Ритуальные заклинания о возвращении Крыма тоже не сработали", - отметил глава Крыма.

При этом он выразил уверенность в том, что признание российского статуса Крыма украинскими политиками не приведет к обвалу рейтингов. "Люди и так все понимают. И они по достоинству оценят честность, оценят, что им не врут, не унижают постоянной и бессовестной ложью, не пытаются держать за дураков", - пояснил С.Аксенов.

Во втором туре выборов за В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Украины П.Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия республики по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.