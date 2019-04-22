Реконструкцию перехода на границе с КНР в Приморье завершат в 2022 году

22.04.19 12:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Реконструкцию железнодорожного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через госграницу РФ "Пограничный" (Приморский край) - Суйфэньхэ (Китай) планируется завершить в 2022 году, следует из проекта приказа Минтранса РФ, размещенного на портале regulation.gov.ru.

Согласно пояснительной записке к приказу, реконструкция пункта пропуска на границе с КНР направлена на увеличение пропускной способности до 20 тыс. транспортных средств в сутки.

Содержание и эксплуатация пункта объекта после его реконструкции будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы РФ "Развитие внешнеэкономической деятельности".

Общая сумма затрат на содержание и эксплуатацию пункта в 2019-2024 годах оценивается в 22,307 млн рублей. В том числе в рамках госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности" предусмотрено выделение 14,408 млн рублей.

Сообщалось, что в апреле 2018 года полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил о затягивании сроков строительства пунктов пропуска "Пограничный" и "Краскино" в Приморье.

Пункт пропуска "Пограничный" является элементом международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1".

Ранее сообщалось, что в период с 2014 по 2017 год объем перевозок на этом направлении вырос в 1,4 раза - с 7,1 млн тонн до 10 млн тонн в год. При широкой номенклатуре перевозимых грузов основной объем составляют лесные грузы, доля которых превышает 60%.