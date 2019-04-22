"Дело Baring Vostok" должно быть закрыто, считает бизнес-омбудсмен Титов

22.04.19 12:49

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что домашний арест - избыточная мера пресечения для фигурантов так называемого дела Baring Vostok, обвиняемых в хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

"Мы считаем и домашний арест для них избыточной мерой и надеемся, что все они будут отпущены под более мягкую меру пресечения - например, залог, но лучше всего меру пресечения, связанную с ограничением передвижения - подписку о невыезде или просто обязательство о явке", - сказал Б.Титов журналистам после посещения в следственном изоляторе партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля в понедельник.

"Мы считаем, что дело хозяйственное - экономический корпоративный спор, который должен рассматривается в рамках гражданского судопроизводства. Вообще, уголовное дело должно быть закрыто", - добавил Б.Титов.

Фигурантам "дела Baring Vostok", в том числе Ф.Дельпалю, вменяется хищение более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Двое из обвиняемых - основатель и старший партнер фонда Майкл Калви, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев - 11 апреля по ходатайству следствия были переведены под домашний арест.

Под стражей в настоящее время остаются Ф.Дельпаль, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.