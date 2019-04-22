Дворец Белосельских-Белозерских отремонтируют в центре Петербурга

22.04.19 12:54

© РИА Новости. Сергей Субботин

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по сметной стоимости капитального ремонта цокольного этажа здания дворца Белосельских-Белозерских в центре Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что проект предполагает устранение аварийных участков несущих и ограждающих конструкций цокольного этажа здания и капитальный ремонт самого цокольного этажа. Работы будут проводиться в целях сохранения дворца Белосельских-Белозерских, который признан объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

Финансирование капитального ремонта будет осуществляться из средств федерального бюджета. Генеральный проектировщик - ООО "РЕСТРОН".

Дворец, построенный в 1800 году второй женой князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, Анной Григорьевной, изначально был спроектирован в стиле классицизма. В 1848 году значительным изменениям подверглись выходящие на Невский проспект и Фонтанку корпуса, были возведены два новых флигеля во дворе здания. Обновленные фасады дворца выполнены в стиле барокко.

В настоящее время там располагается концертный зал, по зданию проводятся экскурсии.