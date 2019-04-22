Число пострадавших от укусов клещей в Подмосковье превысило сотню

22.04.19 12:55

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Уже более 100 человек в Московской области обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В медицинские организации Московской области обратилось 102 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 31 ребенок", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В подмосковном Роспотребнадзоре добавляют, что против клещевого энцефалита привито более 1 тыс. человек, среди них свыше 200 детей. Пока случаев данного заболевания в Подмосковье не зафиксировано.

Как сообщалось, первый в 2019 году случай укуса клеща в Московской области был зафиксирован в первой декаде апреля.