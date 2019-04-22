Аэрофлот возобновил продажу льготных билетов на Дальний Восток

22.04.19 12:56

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 апреля. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" сообщил о возобновлении с понедельника продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы между городами центральной части РФ в города Дальнего Востока.

"Возобновление продажи билетов по льготным тарифам на рейсы группы "Аэрофлот" стало возможным в связи с предоставлением авиакомпании дополнительного финансового лимита субсидий", - указано в сообщении. Размер лимита не уточняется.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, в программе, которая действует круглогодично, участвуют восемь авиакомпаний. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Первоначально бюджет выделил на программу 2,9 млрд руб., но в середине января участвующий в программе "Аэрофлот" сообщил, что распродал все льготные билеты на Дальний Восток за шесть дней. Как отмечалось, перевозчик получил на эти цели 793 млн руб. субсидий, хотя запрашивал 2,1 млрд руб. Руководство "Аэрофлота" обратилось в Минтранс с просьбой выделить ему всю запрошенную сумму.

В конце марта правительство РФ согласилось выделить допсубсидии для авиаперевозок на Дальний Восток в размере 2,5 млрд руб.