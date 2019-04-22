Врач "Зенита" осмотрит Кокорина в СИЗО

22.04.19 12:59

© РИА Новости. Илья Питалев

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд разрешил руководству СИЗО "Бутырка" допустить врача ФК "Зенит" к футболисту Александру Кокорину.

"Врачу разрешили осмотреть Александра. Ожидаем, что это будет в самое ближайшее время", - сообщила "Интерфаксу" его адвокат Татьяна Стукалова.

Как сообщилось, в ходе содержания в СИЗО у А.Кокорина обострилась травма колена из-за отсутствия курса реабилитации после операции.

Адвокаты, а также члены ОНК и столичный уполномоченный по защите прав человека ранее неоднократно просили следствие, прокуратуру и суд допустить к футболисту спортивного врача. Эта необходимость была обусловлена тем, что именно врач "Зенита" контролировал курс реабилитации футболиста и осведомлен об особенностях оказания медпомощи спортсмену.

"В системе здравоохранения столичного управления ФСИН, к сожалению, отсутствуют специалисты по спортивной медицине, более того, лечащие врачи знают своего пациента как никто и могут провести качественную диагностику и назначить более эффективное лечение ", - отметил ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Нападающий "Зенита" А.Кокорин и П.Мамаев с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного о двух потасовках в Москве. Им, а также младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ч. 2 ст. 115 УК РФ), побои группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ст. 116 УК РФ) и хулиганство группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело по существу.

Футболисты обвиняются в участии в двух драках утром 8 октября 2018 года в Москве.