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22.04.19 13:06
Члены ОПГ, вымогавшей деньги в Карелии, получили от 2 до 15 лет колонии
"Следствием и судом установлено, что житель республики, руководствуясь корыстными побуждениями, создал организованное преступное сообщество для совершения преступлений, в которое привлек своих знакомых и распределил между ними роли", - говорится в сообщении.
В 2011-2014 годах обвиняемые подделывали платежные поручения от имени юридических лиц, в которых указывали ложные сведения об основаниях перевода денег на счета фиктивных фирм, подконтрольных группировке.
Всего мужчины сумели привлечь около 880 млн рублей, обналичить и перевести на свои счета более 364 млн рублей, из которых преступный доход членов ОПГ превысил 7,2 млн рублей.
Кроме того, в 2012-2014 годах члены группировки совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых следователи выделили в отдельное производство, торговали контрафактным алкоголем, используя чужие товарные знаки.
"Они неоднократно приобретали у неустановленных лиц на территории Кабардино-Балкарской республики, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсифицированную, немаркированную и под чужими товарными знаками, которую сбывали в торговые точки в республике Карелия и Мурманской области", - отмечает пресс-служба.
Общий доход ОПГ превысил 30 млн рублей. Правообладателям товарных знаков был причинен материальный ущерб свыше 3,4 млн рублей.
Также в 2013-2014 годах подсудимые осуществляли финансовые операции с незаконными доходами, чтобы придать им статус правомерно полученных - на сумму почти 280 тыс. рублей.
По информации СКР, в 2013-2014 годах члены преступного сообщества из мести и в целях запугивания лиц, боровшихся с преступной деятельностью в сфере незаконного оборота алкоголя, подожгли четыре автомашины в Петрозаводске и Костомукше.
Также подсудимые заставляли руководителей управляющих компаний в многоквартирных жилых домах Петрозаводска прекратить работу, чтобы занять освободившиеся сегменты рынка. Для этого они совершили пять поджогов автомобилей, принадлежащих сотрудникам конкурирующих управляющих организаций, и отправляли им сообщения с угрозами физической расправы.
"Для нужд преступного сообщества подсудимые приобрели, перевозили, передавали и хранили боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества", - говорится в релизе.
В зависимости от роли членов ОПГ признали виновными в совершении преступлений по ч. 1, 2 ст. 210, п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. "а" ч. 4 ст. 174.1, п.п. "а, б" ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 180, п.п. "а, б" ч. 4 ст. 171.1, ч. 2 ст. 167, п.п. "а, б" ч. 3 ст. 163 и ч. 3 ст. 222 УК РФ.
"Приговором суда организатору преступного сообщества назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Участникам сообщества назначены наказания в виде лишения свободы 10 и 8 лет в колонии строгого режима. Лицу, способствовавшему деятельности ОПГ, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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