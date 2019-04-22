Правительство сократило срок рассмотрения заявлений по выдаче инвалидам технических средств реабилитации

22.04.19 13:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Сроки рассмотрения заявлений граждан с инвалидностью об обеспечении техническими средствами реабилитации (ТСР) сокращены до семи дней.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Подписанным постановлением сроки обеспечения инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, TCP серийного производства, включая TCP ежедневного использования (противопролежневые матрасы и подушки, абсорбирующее бельё и др.), сокращены до семи дней", - говорится в справке к документу.

До этого момента сроки рассмотрения заявления инвалида и обеспечения его ТСР составляли 15 и 30 дней соответственно.

"Правоприменительная практика показывает, что гражданам, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи и признанным инвалидами вследствие выраженных ограничений жизнедеятельности, обеспечение TCP серийного производства необходимо в более сжатые сроки", - отмечается в справке.