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22.04.19 13:21
Правительство сократило срок рассмотрения заявлений по выдаче инвалидам технических средств реабилитации
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
"Подписанным постановлением сроки обеспечения инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, TCP серийного производства, включая TCP ежедневного использования (противопролежневые матрасы и подушки, абсорбирующее бельё и др.), сокращены до семи дней", - говорится в справке к документу.
До этого момента сроки рассмотрения заявления инвалида и обеспечения его ТСР составляли 15 и 30 дней соответственно.
"Правоприменительная практика показывает, что гражданам, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи и признанным инвалидами вследствие выраженных ограничений жизнедеятельности, обеспечение TCP серийного производства необходимо в более сжатые сроки", - отмечается в справке.
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