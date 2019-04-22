Суд оставил в силе взыскание с бывших топ-менеджеров "Ленэнерго" 228 млн ущерба

22.04.19 13:27

© РИА Новости. Андрей Старостин

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, который в конце 2018 года амнистировал бывшего директора ПАО "Ленэнерго" Андрея Сорочинского и экс-директора по финансам Дениса Слепова при повторном рассмотрении их уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Московского районного суда Санкт-Петербурга в отношении А.Сорочинского и Д.Слепова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор был обжалован стороной защиты.

Как сообщалось, Московский районный суд Петербурга в конце 2018 года признал А.Сорочинского и Д.Слепова виновными по части 1 (переквалификация с части 2) статьи 201 УК РФ. Д.Слепову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца в колонии-поселении, А.Сорочинскому - в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении. Осужденные были освобождены от отбытия наказания по амнистии.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу ПАО "Ленэнерго на сумму 228,3 млн руб.

По версии следствия, с апреля 2013 года по январь 2015 года Д.Слепов и А.Сорочинский, злоупотребив полномочиями, разместили принадлежавшие "Ленэнерго" 13 млрд рублей на банковских счетах в виде вкладов в банк АКБ "Таврический". В результате произошедших затем событий это повлекло невозможность своевременного исполнения обязательств перед другими контрагентами ПАО и к выплатам неустойки более 228 млн рублей.

Их действия также привели к тому, что организация в течение 2015-2035 годов не сможет свободно распоряжаться более 10 млрд рублей, которые размещены на счетах в указанном банке. Кроме того, в сложившейся ситуации государство вынуждено заниматься финансовым оздоровлением компании.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, а в начале марта ЦБ РФ объявил детали его санации.

ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).