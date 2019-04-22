Закон об устойчивом Рунете одобрен Советом Федерации

22.04.19 14:13

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон об устойчивом Рунете, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Как считают авторы документа (сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой), закон позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту.

А.Клишас ранее заявил, что законом "предусмотрены комплексные меры по обеспечению устойчивой работы российских интернет-сервисов при любых внешних угрозах, обеспечивающих, в том числе использование интернет-банкинга, оказание государственных и муниципальных услуг".

Он отметил, что отечественное шифрование будет использовано параллельно с уже действующими системами, "и при сбое или отключении от зарубежных сертификатов, российское продолжит функционировать".

По его словам, то же касается системы адресов корневых серверов.

"Ничего не изменится, по-прежнему будут функционировать зарубежные серверы, но на случай сбоя в России будет работать дублирующий, резервный сервер. Тем самым Россия остается частью мирового интернет-пространства, но устойчивость и надежность отечественного сегмента будет выше", - подчеркнул А.Клишас.

По его словам, в рассматриваемом законе в качестве мер защиты от угроз предлагается подключение операторов связи к национальной системе доменных имен (DNS).

"Эта система позволит гарантировать доступ к нашим сайтам, даже если кто-то извне попробует отключить нам интернет. Также создается центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать взаимодействие операторов связи - сегодня они это вынуждены делать самостоятельно. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов связи", - сказал он.

Как говорится в пояснительной записке к закону, он "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021 года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.