Водная пассажирская навигация откроется в Подмосковье 1 мая

22.04.19 14:19

© РИА Новости. Владимир Вяткин

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Перевозки жителей Подмосковья речным транспортом стартуют в регионе в начале мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Подмосковье 1 мая откроется пассажирская водная навигация. В весенне-летний период водным транспортом пользуется более 28 тысяч пассажиров", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Алексея Гержика.

Он отметил, что в этом году речная навигация будет организована по трем маршрутам, один из которых проходит по реке Москва в районе Лыткарина, а два других будут организованы на реке Оке в Коломне и Серпухове.

"Многие жители ждут открытия пассажирских перевозок, которые позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным путям", - добавил министр.

В Лыткарине перевозку пассажиров будет проводить катер "Стриж-7" вместимостью 10 человек по маршруту от причала "Андреевский" до причала "Лыткарино". Судно проходит маршрут в 800 метров менее чем за 10 минут, и будет курсировать с 6:50 до 20:05.

В Коломне от причала "Бочманово" до причала "Притыка" в выходные и праздничные дни с 7 утра до 10:40 и с 17 часов до 20:40 будет курсировать теплоход "Москва-108" (120 мест). Протяженность маршрута - 24 км, время в пути - 1 час 40 минут.

От причала "Серпухов" до причала "Сады" будет курсировать теплоход "Зуша" (60 мест). Протяженность маршрута составит 4 км, время в пути - 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника.

Завершится сезон речной навигации 20 ноября в Лыткарино, 30 сентября в Коломне и Серпухове.