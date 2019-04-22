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22.04.19 14:26
Власти Удмуртии предложили ввести в РФ звание "Город трудовой воинской славы"
Руководитель фракции КПРФ в Госсовете республики Алексей Конорюков сообщил в своем выступлении, что инициатива связана с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 100-летием со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.
"В интересах сохранения социально-исторической памяти и увековечивания трудового подвига крупнейших тыловых оружейных центров страны в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов необходима разработка нового почетного звания "Город трудовой воинской славы", - сказал А.Конорюков.
"Такой высокой наградой общегосударственного уровня могли бы быть отмечены ведущие отечественные оружейные промышленные центры, внесшие наивысший вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне", - уточнил он.
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