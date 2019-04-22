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22.04.19 14:39
Власти Томска согласовали проведение "Монстрации"
"1 мая с 11:00 до 12:00 "тусим" в парке имени Ворошилова на улице 5-й Армии, Черемошники (спальный район на северной окраине Томска - ИФ). Готовим плакаты!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы планировали устроить шествие по городу, однако власти города не согласовали маршрут. Тогда активисты подали еще два уведомления, предполагающие проведение "Монстрации" в других местах, в том числе и на улице 5-й Армии.
В Томске "Монстрация" пройдет во второй раз. В 2018 году ее проводили в сквере на улице Высоцкого - в районе промзоны на северной окраине города, так как организаторам отказали в согласовании маршрута по городу. Участники мероприятия были вынуждены ходить с плакатами по кругу.
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