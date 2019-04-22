Расчет на здравомыслие: Москва не ждет перемен после победы Зеленского на выборах
  
Избежать банкротства: "ГАЗ" попросил у государства почти 30 млрд рублей
   
Беда из Монголии: 34 человека пострадали при пожаре в Забайкалье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
22.04.19 14:46

Команда Кусто направила в Минприроды рекомендации по реабилитации и выпуску китов из "тюрьмы"

© РИА Новости. Татьяна Меель
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Команда французского океанолога Жана-Мишеля Кусто подготовила рекомендации по реабилитации и выпуску косаток и белух, которые в настоящее время содержатся в "китовой тюрьме" бухты Светлая в Приморье.

"Предварительный отчет с рекомендациями о том, каким образом необходимо выстроить работу по реабилитации животных, команда предоставила в Минприроды, администрацию Приморского края и ВНИРО", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" член команды Кусто, эксперт по морским млекопитающим Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко.

По его словам, если начать готовить животных к выпуску уже сейчас, то вернуть в природу их можно будет этим летом.

"Всех животных можно выпускать, предварительные выводы говорят, что этим летом. Никаких признаков того, что они не могут быть выпущены этим летом, мы не обнаружили", - отметил эксперт.

В то же время он добавил, что пока со стороны отловщиков и властей этой работы не видно.

"Данных о том, что животных готовят к возвращению в океан, пока нет, и компании-отловщики продолжают тренировать их для продажи в океанариумы. Пока российские госорганы не сделают финальный окончательный шаг, отловщики не обязаны исполнять никакие рекомендации. Это их товар, их собственность, как они говорят, а менять они ничего не собираются", - сказал эксперт.

По его словам, выпускать животных следует в том самом месте, где их отловили. Сейчас там акватория покрыта людом, нет кормовой базы и их сородичей. Поэтому меньше шансов на воссоединение с семьей.

В пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что информацией об отчете команды Кусто, программе реабилитации и возможных датах выпуска не владеют.

Как сообщил агентству представитель коалиции экологических и общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" Дмитрий Лисицын, консилиум российских ученых под руководством ВНИРО, который должен решить судьбу животных из "китовой тюрьмы", пройдет в Москве 25 апреля.

Как сообщалось, Жан-Мишель Кусто с командой побывал в Россию по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску из вольеров бухты Средняя в Приморье косаток и белух, выловленных и помещенных в неволю в 2018 году. После с губернатором Приморья Олегом Кожемяко было подписано соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море. Глава региона заверил, что это произойдет в мае-июне.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.04.19 14:32
В РФ впервые в мире успешно пересадили ребенку печень и лёгкие одновременно
.
  22.04.19 12:59
Врач "Зенита" осмотрит Кокорина в СИЗО
.
  22.04.19 12:15
Гидрометцентр: в Москве наступила настоящая весна
.
  22.04.19 11:27
Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года
.
  22.04.19 11:16
Столичные СИЗО удалось разгрузить за счет домашних арестов - омбудсмен
.
  22.04.19 11:06
Особняк из "Мастера и Маргариты" отреставрируют до конца года
.
  19.04.19 19:06
Владельца банка "Югра" отправили под домашний арест
.
  19.04.19 11:23
Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве
.
  19.04.19 11:12
В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры
.
  19.04.19 11:10
Все застройщики Москвы подали заявки на получение эскроу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket