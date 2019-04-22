Команда Кусто направила в Минприроды рекомендации по реабилитации и выпуску китов из "тюрьмы"

22.04.19 14:46

© РИА Новости. Татьяна Меель

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Команда французского океанолога Жана-Мишеля Кусто подготовила рекомендации по реабилитации и выпуску косаток и белух, которые в настоящее время содержатся в "китовой тюрьме" бухты Светлая в Приморье.

"Предварительный отчет с рекомендациями о том, каким образом необходимо выстроить работу по реабилитации животных, команда предоставила в Минприроды, администрацию Приморского края и ВНИРО", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" член команды Кусто, эксперт по морским млекопитающим Всемирного союза охраны природы Григорий Цидулко.

По его словам, если начать готовить животных к выпуску уже сейчас, то вернуть в природу их можно будет этим летом.

"Всех животных можно выпускать, предварительные выводы говорят, что этим летом. Никаких признаков того, что они не могут быть выпущены этим летом, мы не обнаружили", - отметил эксперт.

В то же время он добавил, что пока со стороны отловщиков и властей этой работы не видно.

"Данных о том, что животных готовят к возвращению в океан, пока нет, и компании-отловщики продолжают тренировать их для продажи в океанариумы. Пока российские госорганы не сделают финальный окончательный шаг, отловщики не обязаны исполнять никакие рекомендации. Это их товар, их собственность, как они говорят, а менять они ничего не собираются", - сказал эксперт.

По его словам, выпускать животных следует в том самом месте, где их отловили. Сейчас там акватория покрыта людом, нет кормовой базы и их сородичей. Поэтому меньше шансов на воссоединение с семьей.

В пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что информацией об отчете команды Кусто, программе реабилитации и возможных датах выпуска не владеют.

Как сообщил агентству представитель коалиции экологических и общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" Дмитрий Лисицын, консилиум российских ученых под руководством ВНИРО, который должен решить судьбу животных из "китовой тюрьмы", пройдет в Москве 25 апреля.

Как сообщалось, Жан-Мишель Кусто с командой побывал в Россию по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску из вольеров бухты Средняя в Приморье косаток и белух, выловленных и помещенных в неволю в 2018 году. После с губернатором Приморья Олегом Кожемяко было подписано соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море. Глава региона заверил, что это произойдет в мае-июне.