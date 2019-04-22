Медведев утвердил федеральную программу развития генетики

22.04.19 14:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

"Цель понятная - это развитие генетических технологий, связанных, в том числе, с так называемым генетическим редактированием - это создание генно-терапевтических препаратов для лечения онкологии, сердечно-сосудистой патологии, других заболеваний, в том числе передаваемых по наследственному признаку", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами в подмосковных Горках в понедельник.

Он отметил, что помимо медицины программа касается также сельского хозяйства - новых сортов растений и пород, которые более устойчивы к болезням и климатическим изменениям.

"У нас в целом есть неплохие заделы, поэтому мы и подготовили эту программу. Но доля нашей страны, скажем прямо, на мировом рынке обращения генетических технологий очень мала, необходимо сделать все, чтобы нашу долю здесь нарастить. И в том числе для того, чтобы мы обладали необходимым запасом прочности - имею ввиду, что значительную часть продукции в этой сфере нам приходится импортировать", - сказал премьер.

Он также добавил, что стоит вопрос и о подготовке специалистов-генетиков. По словам Д.Медведева, соцблок правительства уже занимается этим вопросом; тем не менее, он попросил профильного вице-премьера Татьяну Голикову взять его на контроль и в целом периодически выступать с докладами о том, как исполняется подписанный документ.