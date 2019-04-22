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22.04.19 14:59
Карантин по бруцеллезу введен в одном из хуторов Ростовской области
"Подписано распоряжение об установлении карантина на территории хутора. Запрещена реализация молока и молочных продуктов, введены ограничения на оборот животных, кормов и кормовых добавок, запрещён провоз и прогон животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все животные хутора будут подвергнуты исследованию до получения двух отрицательных результатов заболевания. Только после этого населенный пункт вновь будет признан благополучным.
"Бруцеллез - это общее заболевания для человека и животных. Владельцы должны неукоснительно выполнять ветеринарные правила по содержанию животных и обязательной профилактике заболеваний", - добавили в пресс-службе.
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