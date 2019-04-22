Карантин по бруцеллезу введен в одном из хуторов Ростовской области

22.04.19 14:59

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Ветврачи выявили 17 случаев заболевания бруцеллезом у крупного рогатого скота в хуторе Нижнеантоновском Орловского района Ростовской области, сообщает пресс-служба областной станции по борьбе с болезнями животных.

"Подписано распоряжение об установлении карантина на территории хутора. Запрещена реализация молока и молочных продуктов, введены ограничения на оборот животных, кормов и кормовых добавок, запрещён провоз и прогон животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все животные хутора будут подвергнуты исследованию до получения двух отрицательных результатов заболевания. Только после этого населенный пункт вновь будет признан благополучным.

"Бруцеллез - это общее заболевания для человека и животных. Владельцы должны неукоснительно выполнять ветеринарные правила по содержанию животных и обязательной профилактике заболеваний", - добавили в пресс-службе.