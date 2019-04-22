Врачам дефицитных специальностей будут выплачивать компенсационный миллион в Башкирии

22.04.19 15:04

© РИА Новости. Александр Кондратюк

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии будут выплачивать компенсацию в размере 1 млн рублей врачам дефицитных специальностей, устроившимся на работу в медицинские госучреждения с 1 января 2019 года, говорится в постановлении республиканского правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации в понедельник.

Претендовать на меру господдержки смогут врачи специальностей "акушерство и гинекология, анастезиология и реаниматология, неонатология, онкология, рентгеноваскулярная диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, урология и кардиология".

Выплата будет перечисляться из регионального бюджета в пределах лимитов, предусмотренных на эти цели.

Реестр должностей на 2019 год, при замещении которых предоставляется выплата, будет утвержден региональным Минздравом до 1 июня. Начиная с 2020 года перечень таких вакантных мест будет согласовываться до 31 декабря предшествующего года.

Документом предусмотрено, что медики должны будут отработать не менее пяти лет непрерывно на условиях полного рабочего дня.