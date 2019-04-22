Жаров: Закон о Рунете будет действовать по принципу "черного списка"

22.04.19 15:14

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснил разницу между китайским и российским принципами устойчивости и безопасности Интернета.

"Много раз сравнивали этот закон с опытом Китая - к Китаю это не имеет никакого отношения. Китай работает по принципу "белого списка": вот это разрешено, все остальное - запрещено. Этот закон (об устойчивом Рунете - ИФ) предполагает применение "черного списка": запрещается только то, что попадает под действие закона", - сказал А.Жаров, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации в понедельник.

По его словам, "конечно, могут быть атаки на техническую инфраструктуру сети связи общего пользования и Интернета", то есть на ту систему, которая будет построена в рамках исполнения закона.

"Этот закон позволяет выстроить нам систему обороны, потому что мы будем видеть, из чего состоит сеть связи общего пользования, как идет маршрутизация информации, идет она через территорию РФ или через зарубежные страны, и, имея в руках наименования всех доменных имен в сети Интернет, мы совершенно точно сможем их сохранить, если будут идти DDoS-аттаки на конкретно наш сегмент Интернета", - подчеркнул А.Жаров.

Отвечая на вопрос, позволяет ли закон противодействовать DDoS-атакам, А.Жаров ответил положительно.

"Я думаю, что ответить на все вопросы, как мы будем действовать в конкретной ситуации, мы сможем после переходного периода", - сказал он.

Глава Роскомнадзора напомнил, что закон вступает в силу с ноября. "И у нас вот эти полгода даны для того, чтобы в открытом диалоге, совместной работе с операторами связи найти ответы на все вопросы. И мы эту работу сейчас ведем", - отметил А.Жаров.

Он еще раз заверил, что реализация закона не повлияет на качество связи, для чего совместно с операторами будут проводиться учения и тестирование оборудования.

Ранее в понедельник Совет Федерации одобрил закон об устойчивом Рунете. Обсуждая принятие закона на пленарном заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство просто обязано защитить российский сегмент интернета, чтобы не допустить ущерба для экономики от возможных угроз извне.

"Мы как власть, как государство обязаны обезопасить российскую часть интернета, потому что последствия вмешательства и отключения могут нанести колоссальный, иногда непоправимый ущерб нашей экономике", - сказала В.Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации при обсуждении закона.

Она провела параллель с перебоями с электричеством, которые возникли в здании верхней палаты в понедельник.

"Сегодня утром отключилось электричество. Мы сейчас разберёмся с организацией, которая отвечает за эксплуатацию здания. Но даже отключение электричества привело на полчаса к параличу работу Совета Федерации. А вы представьте, если с интернетом будет (так же), а такие угрозы поступают в наш адрес. Так мы что, должны ждать, когда время "Ч" наступит, и показать свою беспомощность, либо сделать всё, чтобы предупредить это и обезопасить себя?" - отметила она.

Однако поскольку в обществе сохраняется озабоченность, что этот закон может в какой-то мере ограничивать права граждан в интернете, сенаторам необходимо продолжать разъяснительную работу с населением о необходимости данной инициативы.

Начало пленарного заседания Совета Федерации в понедельник задержалось примерно на 20 минут в связи с техническими неполадками, сообщили в пресс-службе верхней палаты.

Пленарное заседание должно было начаться в 10.00, однако незадолго до этого в некоторых помещениях Совета Федерации возникли перебои с электричеством и интернетом. После 10.20 свет вновь появился и началось заседание, однако работа проводного интернета в здании верхней палаты до сих пор не восстановлена.