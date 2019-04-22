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22.04.19 15:21
Путин отправится в рабочую поездку в Петербург
Глава государства посетит судостроительный завод "Северная верфь" (MOEX: SZVE), где примет участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-морского флота России и ознакомится с планами старейшего предприятия отрасли.
Далее В.Путин приедет в Санкт-Петербургское суворовское военное училище, где ознакомится с учебно-воспитательным процессом, условиями проживания и досуга юных суворовцев.
В штаб-квартире Русского географического общества президент проведет одиннадцатое заседание Попечительского совета РГО. Участники мероприятия подведут итоги работы организации за 2018 год и представят проекты текущего года. В рамках заседания будут вручены медали и почетные грамоты Всероссийской общественной организации.
24 апреля В.Путин по традиции проведет встречу с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
Кроме того, президент в режиме видеоконференции даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" в Высоцке Ленинградской области.
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