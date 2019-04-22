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22.04.19 15:24

Более 10 тысяч человек посетили площадку фестиваля экотуризма "Воспетая степь" в Ростовской области

Фото Егора Сергеева

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Один из самых рейтинговых эко-фестивалей России "Воспетая степь", проводимый на территории Ростовской области, восьмой год подряд собирает многотысячную аудиторию и обращает внимание на уникальные явления донской природы, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

"Фестиваль снова проходит в долине цветения диких тюльпанов. В этом году количество посетителей праздника в разы превышает то, что было в прошлых годах. За время распускания цветов площадку фестиваля посетили более 10 тыс. человек ", - сказал М.Фишкин.

Он отметил, что в этом году акцент на фестивале был сделан на внедрение новой системы обращения с отходами. Именно этому был посвящён целый ряд площадок.

В рамках фестиваля в палаточном городке, где проходила основная часть мероприятия, 28 муниципалитетов представили наиболее интересные культурно-творческие направления экологического образования. Работало девять интерактивных площадок, посвященных изучению природных объектов.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов подчеркнул, что фестиваль уже стал весенней традицией. Туристы со всей страны едут, чтобы посмотреть на дикую степь с ее уникальной флорой и фауной.

"Уникальные природные явления привлекают в долину Западного Маныча ценителей природы со всех уголков России. Здесь, в степи, растут дикие тюльпаны и ирисы, обитают донские мустанги, краснокнижные виды животных и редкие птицы", - добавил В.Артемов.

В 2018 году "Воспетая степь" заняла восьмую строчку в рейтинге самых лучших фестивалей и праздников весны в регионах России, популярных у туристов. Тогда фестиваль посетили порядка более 7 тыс. человек.

бку/есл ст

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