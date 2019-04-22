Власти Югры намерены привлекать инвесторов в придорожный сервис

22.04.19 17:42

© РИА Новости. Максим Блинов

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры начало разработку мер для поддержки инвестиционных проектов в сфере придорожного сервиса, сообщила губернатор региона Наталья Комарова на своей странице в соцсети.

"Решили запустить механизм, включающий конкретные требования к инвесторам, а также меры поддержки таких (придорожных - ИФ) проектов - "коробочное решение", - написала Н.Комарова.

Так, по ее словам, в Югре необходимо строить новые станции техобслуживания, пункты питания, стоянки, кемпинги, где путешественники безопасно смогут остановиться после долгой дороги.

Планируется, что создание современной придорожной инфраструктуры станет импульсом для развития туризма в регионе.

По данным сайта департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры, всего в регионе насчитывается более 28,5 тыс. автомобильных дорог. По территории округа проходят маршруты, которые являются важной частью национальной транспортной системы. Так, например, коридор "Пермь- Ивдель- Ханты-Мансийск- Томск" входит в состав маршрута федерального значения "Северо-Запад - Сибирь", соединяющий Санкт-Петербург и Томск.