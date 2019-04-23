МРСК Сибири анонсировала новые ограничения для потребителей в Хакасии

23.04.19 06:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 апреля. Interfax-Russia.ru - ПАО "МРСК Сибири" во вторник приступает к введению новых ограничений для коммунальных предприятий Хакасии, заявил гендиректор "МРСК Сибири" Павел Акилин в обращении к жителям республики.

"Первые отключения начнутся уже 23 апреля. Всего до конца месяца в Хакасии будет введено ограничение подачи электроэнергии до уровня технологической брони 18 коммунальным предприятиям в Черногорске, Аскизском, Усть-Абаканском, Ширинском, Боградском и Бейском районах", - заявил П.Акилин.

Подобный уровень снижения нагрузки на электроустановки объектов ЖКХ предполагает, что основной технологический процесс предприятия не будет нарушен. "Тем не менее, обеспечение теплом и водой жителей этих районов попадет в зависимость от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку", - пояснил он.

При этом П.Акилин заявил, что компания готова бесплатно поставить в социальные учреждения отопительные приборы.

"Понимая, что отопительный сезон ещё не завершён, по ночам устойчивый минус, что не все коммунальные предприятия смогут правильно распределить нагрузку, и многие дома могут оказаться без отопления, мы готовы бесплатно раздавать отопительные приборы социально значимым объектам по предварительной заявке", - сказал он.

По словам П.Акилина, спустя неделю после его встречи с главой Хакасии Валентином Коноваловым проблема урегулирования задолженности коммунальных предприятий республики не начала разрешаться.

"Власти Хакасии использовали это время не на заботу о людях, не на попытки разрешить ситуацию, а на новые потуги перевести все проблемы в "политическое" русло. На прямое требование начать исполнять свои функции и озаботиться, наконец, нормализацией текущих платежей, возвратом долгов, накопленных, подчеркиваю, с момента избрания нового главы республики, власть отвечает нам нелепыми обвинениями в саботаже и шантаже", - сказал П.Акилин.