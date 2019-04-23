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23.04.19 06:23
Второе за сутки землетрясение произошло у Петропавловска-Камчатского
"Сейсмическое событие произошло во вторник в 11:00 по местному времени (02:00 мск). Его очаг находился на глубине 18 км, эпицентр - в 180 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.
Энергетический класс землетрясения составил 10,8.
Как сообщалось, пятью часами ранее в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,5.
В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что оба землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.
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