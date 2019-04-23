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23.04.19 06:28
Более 100 тыс. свиней погибло из-за эпидемии ящура в Приморье
"Очень сильным ударом по отрасли стала эпидемия ящура, которая началась в конце 2018 года. Погибло более 100 тыс. голов свиней, промышленное свиноводство в крае практически исчезло ", - сказал О.Кожемяко во вторник на заседании Законодательного собрания Приморья в ходе отчета о деятельности администрации региона в 2018 году.
Ящур в Приморье был выявлен прошедшей зимой на трех свинокомплексах в Михайловском, Спасском и Октябрьском районах, а также в Уссурийском городском округе. Проводился комплекс карантинных мероприятий, в ходе которого было привито более 100 тыс. животных. Все очаги заболевания ящуром в Приморье были ликвидированы.
Чтобы предупредить вспышки заболеваний, вакцинация восприимчивых к заболеванию животных теперь будет проводиться круглогодично.
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