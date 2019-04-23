Военные экологи отправятся на очистку острова Большой Шантар

23.04.19 06:34

© РИА Новости. Сергей Красноухов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа начали подготовку к экспедиции на остров Большой Шантар, куда они отправятся в июне - июле 2019 года, сообщает пресс-служба округа.

"Заброска группы запланирована в начале июля вертолетом Ми-26. Там они будут находиться работы до конца августа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на острове военнослужащие планируют сбор и прессование пустых емкостей, общим весом около 30 тонн.

Для прессовки тары будет задействован пресс ПГП-45, который также будет доставлен вертолетом Ми-26.

Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию разрушенных зданий и сооружений общей площадью около 200 кв. м.

Также специалисты займутся резкой и разбором крупного металлолома.

Отмечается, что вывоз собранного и спрессованного мусора запланирован на 2020 год, будет вывезено около 50 тонн.