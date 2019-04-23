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23.04.19 06:34
Военные экологи отправятся на очистку острова Большой Шантар
"Заброска группы запланирована в начале июля вертолетом Ми-26. Там они будут находиться работы до конца августа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на острове военнослужащие планируют сбор и прессование пустых емкостей, общим весом около 30 тонн.
Для прессовки тары будет задействован пресс ПГП-45, который также будет доставлен вертолетом Ми-26.
Помимо этого, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию разрушенных зданий и сооружений общей площадью около 200 кв. м.
Также специалисты займутся резкой и разбором крупного металлолома.
Отмечается, что вывоз собранного и спрессованного мусора запланирован на 2020 год, будет вывезено около 50 тонн.
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