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23.04.19 06:43

Внеплановый рейс из Пхеньяна прибыл в аэропорт Владивосток

© РИА Новости. Максим Блинов
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Внеплановый авиарейс из северокорейского Пхеньяна прибыл во вторник в аэропорт Владивосток на фоне сообщений о возможной готовящейся встрече в городе президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс -Дальний Восток" с места события.

Самолет встречают представители российских и иностранных журналистов, которые полагают, что на этом рейсе может прилететь служба безопасности северокорейского лидера.

На табло сообщается, что обратно в Пхеньян самолет вылетит в 11:50 (4:50 мск).

По данным онлайн-табло аэропорта, 23 апреля в 11:00 (4:00 мск) авиарейс JS-371 из Пхеньяна выполнил самолет Ту-204 авиакомпания AirKoryo. Обычно авиарейсы из Пхеньяна авиакомпания выполняет по понедельникам и пятницам.

Ранее в авиакомпании AirKoryo агентству "Интерфакс -Дальний Восток" введение дополнительного рейса объяснили большим количеством пассажиров.

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