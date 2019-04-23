Забайкалье и Бурятия получат 430 млн рублей субсидий на авиаперелеты

23.04.19 06:46

© РИА Новости. Олег Золото

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Забайкальский край и Бурятия получат из резервного фонда правительства РФ дополнительно 430 млн рублей на субсидирование авиакомпаниям перелетов, говорится в сообщении правительства края.

Субсидируемыми перевозками в экономическом классе смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

В целом дополнительные средства на компенсацию части расходов авиакомпаниям получат все регионы Дальнего Востока. Так, для Приморского края предусмотрено более 587 млн рублей, Хабаровского края - более 452 млн, Якутии - 312 млн, Амурской области - более 274 млн, Камчатского края - почти 245 млн, Сахалинской области - более 174 млн, Магаданской области - более 172 млн, Чукотского автономного округа - более 59 млн.

В текущем году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов по дальневосточным направлениям. Ранее с предложением о выделении дополнительного финансирования на льготные авиаперевозки выступали Минвостокразвития России и Минтранс России. С учетом дополнительных средств на программу субсидирования перелетов на Дальний Восток в 2019 году уже выделено почти на 2,4 миллиарда больше, чем за прошедши год, говорится в сообщении.