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23.04.19 06:47
Два внеплановых самолета из Пхеньяна приземлились в аэропорту Владивостока
"Да, информацию подтверждаем, два борта из Пхеньяна приземлились", - сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что внеплановый авиарейс из северокорейского Пхеньяна прибыл во вторник в аэропорт Владивосток на фоне сообщений о возможной готовящейся встрече в городе президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
По данным онлайн-табло аэропорта, 23 апреля в 11:00 (4:00 мск) авиарейс JS-371 из Пхеньяна выполнил самолет Ту-204 авиакомпании AirKoryo. Обычно авиарейсы из Пхеньяна авиакомпания выполняет по понедельникам и пятницам.
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