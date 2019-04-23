Два внеплановых самолета из Пхеньяна приземлились в аэропорту Владивостока

23.04.19 06:47

© РИА Новости. Руслан Кривобок

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Два самолета из Пхеньяна вне расписания во вторник приземлились в аэропорту Владивостока.

"Да, информацию подтверждаем, два борта из Пхеньяна приземлились", - сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что внеплановый авиарейс из северокорейского Пхеньяна прибыл во вторник в аэропорт Владивосток на фоне сообщений о возможной готовящейся встрече в городе президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По данным онлайн-табло аэропорта, 23 апреля в 11:00 (4:00 мск) авиарейс JS-371 из Пхеньяна выполнил самолет Ту-204 авиакомпании AirKoryo. Обычно авиарейсы из Пхеньяна авиакомпания выполняет по понедельникам и пятницам.