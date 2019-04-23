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23.04.19 07:34
На южную часть Забайкалья обрушится ураган
"Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два часа и до конца дня на 23 апреля по южной половине Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами 25-28 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Объявлено штормовое предупреждение. Категорически запрещено использование открытого огня, разведение костров на приусадебных участках, в лесной и степной зоне. "Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении", - сказано в сообщении.
Главное управление настоятельно рекомендует приостановить хозяйственные работы с применением приборов генерирующих сильное тепловое излучение и открытый огонь (паяльные лампы, газо-сварочные агрегаты).
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