На южную часть Забайкалья обрушится ураган

23.04.19 07:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю предупреждает о сильном ветре, который ожидается в среду в регионе, говорится в сообщении управления.

"Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два часа и до конца дня на 23 апреля по южной половине Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами 25-28 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Объявлено штормовое предупреждение. Категорически запрещено использование открытого огня, разведение костров на приусадебных участках, в лесной и степной зоне. "Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении", - сказано в сообщении.

Главное управление настоятельно рекомендует приостановить хозяйственные работы с применением приборов генерирующих сильное тепловое излучение и открытый огонь (паяльные лампы, газо-сварочные агрегаты).