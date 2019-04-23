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23.04.19 07:49

Власти Забайкалье начали выплаты материальной помощи пострадавшим от пожаров

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края приступило к первым выплатам единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами 19 апреля, сообщает министерство.

"На сегодняшний день поступили списки на пострадавших граждан из Александрово-Заводского и Борзинского районов общей численностью 135 человек. Денежные средства уже перечислены в почтовые отделения и кредитные организации этих районов", - приводятся слова и.о. министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.

Списки из остальных районов находятся на согласовании МЧС. После поступления в министерство согласованных списков денежные средства будут незамедлительно зачислены на счета граждан или направлены в почтовые отделения.

Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи производится после предоставления в министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края списков утвержденных главой муниципального района, заверенного МЧС и миграционной службой.

Право на единовременную материальную помощь имеют граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации.

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