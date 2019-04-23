Несовершеннолетние убийцы инвалида из Свердловской области получили по 9 лет колонии

23.04.19 08:23

© РИА Новости. Алексей Филиппов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд отправил компанию подростков, насмерть забивших инвалида в Свердловской области, в воспитательную колонию на длительные сроки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловского области.

"Приговором Берёзовского городского суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 лет до 9 лет 9 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале августа 2018 года в городе Березовском подростки позвали 20-летнего инвалида "за гаражи пить пиво". Там они начали над ним издеваться, а потом избили до смерти. 13-летняя девочка снимала все на камеру телефона.

Подростки обвинялись по пп. "д, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью). Для несовершеннолетних санкция предусматривает наказание не более 10 лет лишения свободы.

Гособвинитель запросил обвиняемым в жестоком убийстве инвалида 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.