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23.04.19 08:23
Несовершеннолетние убийцы инвалида из Свердловской области получили по 9 лет колонии
"Приговором Берёзовского городского суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 лет до 9 лет 9 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в начале августа 2018 года в городе Березовском подростки позвали 20-летнего инвалида "за гаражи пить пиво". Там они начали над ним издеваться, а потом избили до смерти. 13-летняя девочка снимала все на камеру телефона.
Подростки обвинялись по пп. "д, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью). Для несовершеннолетних санкция предусматривает наказание не более 10 лет лишения свободы.
Гособвинитель запросил обвиняемым в жестоком убийстве инвалида 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.
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