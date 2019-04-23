Следующая рабочая неделя у россиян будет двухдневной

23.04.19 08:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Рабочая неделя, предшествующая длинным выходным в связи с первомайскими праздниками, продлится два дня - это понедельник, 29 апреля, и вторник, 30 апреля, напомнили в Роструде.

"Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля соответственно. При этом рабочий день 30 апреля, как предпраздничный, будет сокращен на один час", - сказал "Интерфаксу" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он отметил, что выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая), продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая, включительно.

"Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая. Таким образом, у россиян в самом начале мая получается пять выходных дней - с 1 по 5 мая включительно", - сказал И.Шкловец.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд - с 9 мая по 12 мая включительно, отметил замглавы Роструда.

"Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу, и, таким образом, к празднованию Дня Победы получаются четыре выходных дня - с 9 до 12 мая включительно. 8 мая, среда, как предпраздничный рабочий день, сокращен на один час", - пояснил И.Шкловец.

Соответственно, перед выходными днями, связанными с празднованием Дня Победы, у россиян будет трехдневная рабочая неделя - с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая, включительно, отметил замглавы ведомства.