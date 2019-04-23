В масштабах страны: реновацию жилья могут провести по всей стране
  
Расчет на здравомыслие: Москва не ждет перемен после победы Зеленского на выборах
   
Беда из Монголии: 34 человека пострадали при пожаре в Забайкалье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
23.04.19 08:41

СК намерен допросить Закаева по делу об убийстве Политковской

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Сторона потерпевших предоставила следствию показания проживающего в Лондоне бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, заявившего о непричастности к убийству обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщила "Интерфаксу" адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая.

"В ноябре прошлого года мы провели опрос Закаева в Лондоне. Он довольно убедительно объяснил, почему, с его точки зрения, он совершенно не был заинтересован в убийстве Политковской", - сказала А.Ставицкая.

"После этого мы заявили ходатайство о том, чтобы Закаев был допрошен в рамках международно-правовой помощи и чтобы протокол его опроса, который провели мы, был приобщен к материалам дела. И 21 марта это ходатайство было удовлетворено", - пояснила адвокат.

Как именно будет устроена процедура допроса - пока неизвестно.

Как сообщалось, о причастности к убийству А.Политковской А.Закаева, а также бизнесмена Бориса Березовского (умер в Великобритании в 2013 году - ИФ) следствию заявил экс-сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве после ареста по делу о гибели журналистки.

"Он дал показания о том, что заказчиками этого преступления были Березовский и Закаев. По его словам, другой организатор преступления говорил ему, что в этом преступлении заинтересованы эти люди и что они "передали деньги", - пояснила А.Ставицкая.

"Так как следствие не допрашивало ни Березовского, ни Закаева - при том, что, когда об этом говорили, Березовский еще был жив - мы провели опрос Закаева сами", - отметила адвокат.

По ее словам, срок следствия по делу в настоящее время продлен до 7 июля.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Следственного комитета России (СКР) по данной ситуации.

Ранее А.Закаев в интервью "Эхо Москвы" называл версию Д.Павлюченкова "глупой ложью" и подчеркивал оскорбительный характер заявлений экс-милиционера, ссылаясь на дружеский характер своих отношений с журналисткой. Б.Березовский в 2012 году говорил "Интерфаксу" о показаниях Д.Павлюченкова как о "бреде" и "агонии".

Скептическую позицию к показаниям Д.Павлюченкова, как в отношении А.Закаева, так и Б.Березовского, выражали семья и коллеги А.Политковской. Дети журналистки - Вера и Илья Политковские - в 2012 году подавали в СКР и Генеральную прокуратуру РФ ходатайство о необходимости расторжения сделки с ним, поскольку, по их мнению, "он не выполнил взятые на себя обязательства".

А.Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность журналистки.

Мосгорсуд 14 декабря 2012 года приговорил Д.Павлюченкова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия (пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Еще пятеро фигурантов дела, не признавшие вину - Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов - на основании вердикта присяжных 9 июня 2014 года были признаны Мосгорсудом виновными в совершении аналогичных преступлений и приговорены к срокам от пожизненного лишения свободы в колонии особого режима до 12 лет в колонии строгого режима.

Согласно фабуле уголовного дела, в А.Политковскую стрелял Р.Махмудов, а его братья следили за журналисткой. Руководителем преступной группы, по версии обвинения, сначала выступал Л.-А. Гайтукаев, а затем С. Хаджикурбанов.

Роль Д.Павлюченкова, как установило следствие, сводилась к приобретению оружия, а также передаче С.Хаджикурбанову информации о месте жительства и маршрутах передвижения А.Политковской.

Заказчики убийства, по официальной версии, не установлены.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.04.19 08:50
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью в три раза превысил допустимую норму
.
  22.04.19 14:32
В РФ впервые в мире успешно пересадили ребенку печень и лёгкие одновременно
.
  22.04.19 12:59
Врач "Зенита" осмотрит Кокорина в СИЗО
.
  22.04.19 12:15
Гидрометцентр: в Москве наступила настоящая весна
.
  22.04.19 11:27
Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года
.
  22.04.19 11:16
Столичные СИЗО удалось разгрузить за счет домашних арестов - омбудсмен
.
  22.04.19 11:06
Особняк из "Мастера и Маргариты" отреставрируют до конца года
.
  19.04.19 19:06
Владельца банка "Югра" отправили под домашний арест
.
  19.04.19 11:23
Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве
.
  19.04.19 11:12
В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket