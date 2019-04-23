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23.04.19 08:41
СК намерен допросить Закаева по делу об убийстве Политковской
"В ноябре прошлого года мы провели опрос Закаева в Лондоне. Он довольно убедительно объяснил, почему, с его точки зрения, он совершенно не был заинтересован в убийстве Политковской", - сказала А.Ставицкая.
"После этого мы заявили ходатайство о том, чтобы Закаев был допрошен в рамках международно-правовой помощи и чтобы протокол его опроса, который провели мы, был приобщен к материалам дела. И 21 марта это ходатайство было удовлетворено", - пояснила адвокат.
Как именно будет устроена процедура допроса - пока неизвестно.
Как сообщалось, о причастности к убийству А.Политковской А.Закаева, а также бизнесмена Бориса Березовского (умер в Великобритании в 2013 году - ИФ) следствию заявил экс-сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве после ареста по делу о гибели журналистки.
"Он дал показания о том, что заказчиками этого преступления были Березовский и Закаев. По его словам, другой организатор преступления говорил ему, что в этом преступлении заинтересованы эти люди и что они "передали деньги", - пояснила А.Ставицкая.
"Так как следствие не допрашивало ни Березовского, ни Закаева - при том, что, когда об этом говорили, Березовский еще был жив - мы провели опрос Закаева сами", - отметила адвокат.
По ее словам, срок следствия по делу в настоящее время продлен до 7 июля.
"Интерфакс" пока не располагает комментариями Следственного комитета России (СКР) по данной ситуации.
Ранее А.Закаев в интервью "Эхо Москвы" называл версию Д.Павлюченкова "глупой ложью" и подчеркивал оскорбительный характер заявлений экс-милиционера, ссылаясь на дружеский характер своих отношений с журналисткой. Б.Березовский в 2012 году говорил "Интерфаксу" о показаниях Д.Павлюченкова как о "бреде" и "агонии".
Скептическую позицию к показаниям Д.Павлюченкова, как в отношении А.Закаева, так и Б.Березовского, выражали семья и коллеги А.Политковской. Дети журналистки - Вера и Илья Политковские - в 2012 году подавали в СКР и Генеральную прокуратуру РФ ходатайство о необходимости расторжения сделки с ним, поскольку, по их мнению, "он не выполнил взятые на себя обязательства".
А.Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность журналистки.
Мосгорсуд 14 декабря 2012 года приговорил Д.Павлюченкова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия (пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ).
Еще пятеро фигурантов дела, не признавшие вину - Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов - на основании вердикта присяжных 9 июня 2014 года были признаны Мосгорсудом виновными в совершении аналогичных преступлений и приговорены к срокам от пожизненного лишения свободы в колонии особого режима до 12 лет в колонии строгого режима.
Согласно фабуле уголовного дела, в А.Политковскую стрелял Р.Махмудов, а его братья следили за журналисткой. Руководителем преступной группы, по версии обвинения, сначала выступал Л.-А. Гайтукаев, а затем С. Хаджикурбанов.
Роль Д.Павлюченкова, как установило следствие, сводилась к приобретению оружия, а также передаче С.Хаджикурбанову информации о месте жительства и маршрутах передвижения А.Политковской.
Заказчики убийства, по официальной версии, не установлены.
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