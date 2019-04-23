Акваторию острова Русский закрывают в преддверии встречи лидеров РФ и КНДР

23.04.19 08:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Ограничения для судов вводятся в предстоящие два дня в акватории острова Русский во Владивостоке, где, как предполагают СМИ, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Уведомления о вводимых ограничениях от Государственной инспекции по маломерным судам получили владельцы катерных стоянок. Информацию о том, что с 24 по 26 апреля плавание маломерных судов в нескольких бухтах острова будет ограничено, агентству "Интерфакс - Дальний Восток" подтвердили в Государственной инспекции пор маломерным судам по Приморскому краю.

В письме говорится, что с 8:00 24 апреля до 8:00 26 апреля закрываются для плавания маломерных судов районы в бухтах Аякс, Парис, Новик.

Аналогичные ограничения в акватории острова Русский вводились в дни Восточного экономического форума.

Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына вступила в финальную стадию, она состоится до конца текущего месяца, другой конкретики по этому вопросу пока нет, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.