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23.04.19 08:50

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью в три раза превысил допустимую норму

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Измерительные станции "Мосэкомониторинга" в ночь на вторник зафиксировали превышение допустимой концентрации (ПДКм.р.) сероводорода в нескольких районах юго-востока столицы.

Так содержание вредного вещества в районе Люблино около полуночи, по данным сайта учреждения, превысило норму в 3,2 раза.

ПДКм.р. сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Люблино было отмечено 0,0259 мг/м3.

Кроме того, уровень сероводорода ночью был превышен в районах Марьино (в 2,1 раза) и Печатники (в 2 раза).

Во всех трех случаях "Мосэкомониторинг" предупредил, что в воздухе может ощущаться запах, но критерий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по опасности для здоровья не превышен.

Пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в понедельник предупредила о том, что 23 апреля в ночные и ранние утренние часы вероятно кратковременное ухудшение условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе столицы.

Последний раз серьезное превышение уровня сероводорода в Москве фиксировалось в ночь на 17 декабря 2018 года. По данным наблюдений в районе Новокосино, содержание вредного вещества перекрыло норму в 5,14 раза.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что первые обратимые от воздействия сероводорода последствия (раздражение глаз) могут наступить при концентрации 0,15 мг/м3. Это в 18,75 раз больше, чем ПДКм.р. (0,008 мг/м3).

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