Дикие леопард и тигр сфотографированы на территории нацпарка в Приморье

23.04.19 10:51

Фото с официального сайта нацпарка "Земля леопарда"

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые национального парка "Земля леопарда" получили снимки краснокнижных дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока, сообщает пресс-служба нацпарка.

Фотографии были сделаны в части нацпарка, территориально входящей во Владивостокский городской округ, неподалеку от берега Амурского залива, разделяющего юго-запад Приморья и город.

Установив на вершине одной из гор камеру, специалисты направили ее объектив на море, за которым виднеются силуэты высоток и мостов Владивостока. Вскоре это место поочередно посетили леопард и тигр.

Информация с фотоловушки помогла ученым установить "личность" обитающего здесь леопарда. Анализ рисунка пятен на шкуре хищника показал: в объектив камеры попал самец под номером Leo 65M. Котенок самки по имени Грация ранее был замечен на границе с Китаем, однако со временем переселился от границы на территорию России.

Снимки показывают, что с леопардом все в порядке. Он находится в хорошей физической форме и явно не испытывает проблем с охотой.