Через два года: суд начал рассмотрение дела обвиняемого в коррупции экс-главы Марий Эл
  
Высокий гость: Ким Чен Ын впервые посетит Россию
   
Избежать банкротства: "ГАЗ" попросил у государства почти 30 млрд рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
23.04.19 11:00

Задержанные в Новосибирске адепты "Свидетелей Иеговы" отправлены под домашний арест

© РИА Новости. Вадим Жернов
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обысков, проведенных у новосибирских представителей запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Проведены обыски, возбуждено уголовное дело об экстремизме - по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону обещали предоставить официальный комментарий позже.

Между тем, на сайте запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы" говорится, что в Новосибирске было задержано три человека - 64-летний Александр Середкин, 44-летний Валерий Малецков, а также Марина Чаплыкина.

Отмечается, что суд отказал следствию в их содержании под стражей, мужчины отправлены под домашний арест, с женщины следователь взял подписку о невыезде.

По информации религиозной организации, новое уголовное дело не связано с делом в отношении предполагаемого лидера новосибирских "Свидетелей Иеговы", возбужденном в конце 2018 года.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года СУ СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, которому инкриминируется создание ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы".

По версии следствия, с июля 2017 по сентябрь 2018 года 64-летний мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов.

Как сообщалось со ссылкой на замначальника полиции ГУ МВД России по региону Олега Ольнева, региональная организация насчитывала 15 активных участников.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.04.19 13:37
Власти выступают за снижение скоростного режима на улицах в центре Москвы
.
  23.04.19 13:32
Центральные улицы Москвы перекроют 24 апреля в связи с подготовкой к параду
.
  23.04.19 13:22
Бизнес-омбудсмен Титов назвал арест Абызова избыточной мерой
.
  23.04.19 12:21
Столичные власти назвали основные нарушения на стройках домов по реновации
.
  23.04.19 11:19
Время голосования на выборах в Мосгордуму сократят на два часа
.
  23.04.19 08:50
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью в три раза превысил допустимую норму
.
  22.04.19 14:32
В РФ впервые в мире успешно пересадили ребенку печень и лёгкие одновременно
.
  22.04.19 12:59
Врач "Зенита" осмотрит Кокорина в СИЗО
.
  22.04.19 12:15
Гидрометцентр: в Москве наступила настоящая весна
.
  22.04.19 11:27
Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket