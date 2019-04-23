Задержанные в Новосибирске адепты "Свидетелей Иеговы" отправлены под домашний арест

23.04.19 11:00

© РИА Новости. Вадим Жернов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обысков, проведенных у новосибирских представителей запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Проведены обыски, возбуждено уголовное дело об экстремизме - по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону обещали предоставить официальный комментарий позже.

Между тем, на сайте запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы" говорится, что в Новосибирске было задержано три человека - 64-летний Александр Середкин, 44-летний Валерий Малецков, а также Марина Чаплыкина.

Отмечается, что суд отказал следствию в их содержании под стражей, мужчины отправлены под домашний арест, с женщины следователь взял подписку о невыезде.

По информации религиозной организации, новое уголовное дело не связано с делом в отношении предполагаемого лидера новосибирских "Свидетелей Иеговы", возбужденном в конце 2018 года.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года СУ СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, которому инкриминируется создание ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы".

По версии следствия, с июля 2017 по сентябрь 2018 года 64-летний мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов.

Как сообщалось со ссылкой на замначальника полиции ГУ МВД России по региону Олега Ольнева, региональная организация насчитывала 15 активных участников.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.