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23.04.19 11:04

Движение электричек во Владивостоке изменят из-за бронепоезда Ким Чен Ына

© РИА Новости. Виталий Аньков
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Пригородные поезда на вокзале Владивостока в среду перенаправят на другие платформы из-за прибытия в дальневосточную столицу бронепоезда северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Пригородные электропоезда, а также "Аэроэкспресс" будут прибывать и отходить от других платформ - N3 и N4 вокзала во Владивостоке. Пассажиров об изменениях будут информировать по громкой связи", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель компании "Экспресс Приморья".

Он добавил, что на данный момент нет информации об отмене или изменениях в расписании электричек на 24 апреля.

Ранее информированный источник сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду на бронепоезде, как ожидается, прибудет на российскую приграничную станцию Хасан. После небольшой остановки поезд отправится во Владивосток.

СМИ предполагают, что встреча лидеров России и КНДР состоится 25 апреля. Северокорейский лидер прибудет во Владивосток на своем бронепоезде 24 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того, как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.

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